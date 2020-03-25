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Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Milano, dal più colpito al meno colpito

Photo of Avisl Onlus Avisl Onlus Follow on Twitter 25 Marzo 2020
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I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Milano al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia

MILANO 2438
COLOGNO MONZESE 173
SESTO SAN GIOVANNI 158
BRESSO 135
CINISELLO BALSAMO 110
LEGNANO 109
PIOLTELLO 88
SEGRATE 88
PADERNO DUGNANO 84
SAN GIULIANO MILANESE 84
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 82
TREZZO SULL’ADDA 79
ROZZANO 76
RHO 74
BOLLATE 71
MEDIGLIA 58
CORMANO 57
SAN DONATO MILANESE 57
ABBIATEGRASSO 56
MAGENTA 54
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 51
GARBAGNATE MILANESE 50
CUSANO MILANINO 49
PESCHIERA BORROMEO 47
CASSANO D’ADDA 45
NOVATE MILANESE 41
CORBETTA 41
SEDRIANO 40
VITTUONE 37
CORSICO 36
MELZO 36
LAINATE 35
BAREGGIO 35
GORGONZOLA 34
PARABIAGO 34
VIMODRONE 33
CARUGATE 33
INZAGO 31
CESANO BOSCONE 31
PIEVE EMANUELE 30
MELEGNANO 29
VAPRIO D’ADDA 29
CERRO MAGGIORE 28
PAULLO 28
INVERUNO 27
SETTIMO MILANESE 27
VIZZOLO PREDABISSI 27
PANTIGLIATE 26
CORNAREDO 26
SAN VITTORE OLONA 26
SENAGO 24
NERVIANO 24
ARLUNO 24
ARESE 23
LOCATE DI TRIULZI 22
BUCCINASCO 22
POZZUOLO MARTESANA 22
CESATE 22
PERO 21
POZZO D’ADDA 20
BASIGLIO 20
PESSANO CON BORNAGO 20
TREZZANO SUL NAVIGLIO 20
CASSINA DE’ PECCHI 20
POGLIANO MILANESE 20
BUSTO GAROLFO 18
CASTANO PRIMO 18
GESSATE 17
VIGNATE 17
SOLARO 17
CANEGRATE 16
SAN ZENONE AL LAMBRO 15
OSSONA 15
BUSSERO 14
SETTALA 14
OPERA 14
BARANZATE 13
CASOREZZO 13
VILLA CORTESE 12
DRESANO 12
VANZAGO 12
BINASCO 12
RESCALDINA 12
MARCALLO CON CASONE 11
CAMBIAGO 11
ROSATE 11
TRUCCAZZANO 10
MAGNAGO 10
LACCHIARELLA 10
PREGNANA MILANESE 9
TRIBIANO 9
CASARILE 9
VERNATE 9
SANTO STEFANO TICINO 9
ASSAGO 9
MESERO 8
TREZZANO ROSA 8
TURBIGO 8
SAN GIORGIO SU LEGNANO 8
BUSCATE 8
CUGGIONO 8
ARCONATE 8
BASIANO 8
LISCATE 8
CUSAGO 8
RODANO 7
ROBECCO SUL NAVIGLIO 7
ROBECCHETTO CON INDUNO 7
CISLIANO 7
VERMEZZO CON ZELO 6
CASSINETTA DI LUGAGNANO 6
GAGGIANO 6
MASATE 6
ZIBIDO SAN GIACOMO 6
NOVIGLIO 5
CERRO AL LAMBRO 5
CARPIANO 5
BOFFALORA SOPRA TICINO 5

 

***

Tutti i numeri sui contagi da coronavirus in Italia – QUI

I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI

Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 10 giorni fa – CONFRONTA 

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L’associazione Avisl Onlus ha lo scopo di dare assistenza legale gratuita a chi subisce un incidente stradale o ai suoi familiari. E a chi è vittima di incidenti sul lavoro o per responsabilità medica. Sostiene le vittime e i loro familiari nella pratica assicurativa e nel processo penale e civile. Avisl Onlus si avvale inoltre di psicologi, medici legali e consulenti cinematici. Nessuna spesa anticipata.

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