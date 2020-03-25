Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Milano, dal più colpito al meno colpito

I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Milano al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia
|MILANO
|2438
|COLOGNO MONZESE
|173
|SESTO SAN GIOVANNI
|158
|BRESSO
|135
|CINISELLO BALSAMO
|110
|LEGNANO
|109
|PIOLTELLO
|88
|SEGRATE
|88
|PADERNO DUGNANO
|84
|SAN GIULIANO MILANESE
|84
|CERNUSCO SUL NAVIGLIO
|82
|TREZZO SULL’ADDA
|79
|ROZZANO
|76
|RHO
|74
|BOLLATE
|71
|MEDIGLIA
|58
|CORMANO
|57
|SAN DONATO MILANESE
|57
|ABBIATEGRASSO
|56
|MAGENTA
|54
|SAN COLOMBANO AL LAMBRO
|51
|GARBAGNATE MILANESE
|50
|CUSANO MILANINO
|49
|PESCHIERA BORROMEO
|47
|CASSANO D’ADDA
|45
|NOVATE MILANESE
|41
|CORBETTA
|41
|SEDRIANO
|40
|VITTUONE
|37
|CORSICO
|36
|MELZO
|36
|LAINATE
|35
|BAREGGIO
|35
|GORGONZOLA
|34
|PARABIAGO
|34
|VIMODRONE
|33
|CARUGATE
|33
|INZAGO
|31
|CESANO BOSCONE
|31
|PIEVE EMANUELE
|30
|MELEGNANO
|29
|VAPRIO D’ADDA
|29
|CERRO MAGGIORE
|28
|PAULLO
|28
|INVERUNO
|27
|SETTIMO MILANESE
|27
|VIZZOLO PREDABISSI
|27
|PANTIGLIATE
|26
|CORNAREDO
|26
|SAN VITTORE OLONA
|26
|SENAGO
|24
|NERVIANO
|24
|ARLUNO
|24
|ARESE
|23
|LOCATE DI TRIULZI
|22
|BUCCINASCO
|22
|POZZUOLO MARTESANA
|22
|CESATE
|22
|PERO
|21
|POZZO D’ADDA
|20
|BASIGLIO
|20
|PESSANO CON BORNAGO
|20
|TREZZANO SUL NAVIGLIO
|20
|CASSINA DE’ PECCHI
|20
|POGLIANO MILANESE
|20
|BUSTO GAROLFO
|18
|CASTANO PRIMO
|18
|GESSATE
|17
|VIGNATE
|17
|SOLARO
|17
|CANEGRATE
|16
|SAN ZENONE AL LAMBRO
|15
|OSSONA
|15
|BUSSERO
|14
|SETTALA
|14
|OPERA
|14
|BARANZATE
|13
|CASOREZZO
|13
|VILLA CORTESE
|12
|DRESANO
|12
|VANZAGO
|12
|BINASCO
|12
|RESCALDINA
|12
|MARCALLO CON CASONE
|11
|CAMBIAGO
|11
|ROSATE
|11
|TRUCCAZZANO
|10
|MAGNAGO
|10
|LACCHIARELLA
|10
|PREGNANA MILANESE
|9
|TRIBIANO
|9
|CASARILE
|9
|VERNATE
|9
|SANTO STEFANO TICINO
|9
|ASSAGO
|9
|MESERO
|8
|TREZZANO ROSA
|8
|TURBIGO
|8
|SAN GIORGIO SU LEGNANO
|8
|BUSCATE
|8
|CUGGIONO
|8
|ARCONATE
|8
|BASIANO
|8
|LISCATE
|8
|CUSAGO
|8
|RODANO
|7
|ROBECCO SUL NAVIGLIO
|7
|ROBECCHETTO CON INDUNO
|7
|CISLIANO
|7
|VERMEZZO CON ZELO
|6
|CASSINETTA DI LUGAGNANO
|6
|GAGGIANO
|6
|MASATE
|6
|ZIBIDO SAN GIACOMO
|6
|NOVIGLIO
|5
|CERRO AL LAMBRO
|5
|CARPIANO
|5
|BOFFALORA SOPRA TICINO
|5
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