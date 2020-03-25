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Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Cremona, dal più colpito al meno colpito

Photo of Avisl Onlus Avisl Onlus Follow on Twitter 25 Marzo 2020
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I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Cremona al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia

CREMONA 892
CREMA 341
CASTELLEONE 116
SORESINA 106
CASALMAGGIORE 80
PIZZIGHETTONE 73
PANDINO 71
OFFANENGO 69
CASTELVERDE 61
SONCINO 45
PERSICO DOSIMO 39
SERGNANO 34
ROMANENGO 33
RIPALTA CREMASCA 31
BAGNOLO CREMASCO 30
CASALBUTTANO ED UNITI 30
SOSPIRO 28
CORTE DE’ FRATI 27
VAILATE 27
MONTODINE 26
VESCOVATO 26
VAIANO CREMASCO 26
ANNICCO 25
AGNADELLO 25
BONEMERSE 24
PIANENGO 23
OSTIANO 21
MADIGNANO 20
CASALMORANO 20
CASALETTO VAPRIO 20
DOVERA 19
ACQUANEGRA CREMONESE 19
SPINO D’ADDA 18
SCANDOLARA RAVARA 18
TRIGOLO 17
STAGNO LOMBARDO 17
TRESCORE CREMASCO 17
SESTO ED UNITI 17
SPINADESCO 17
PIADENA DRIZZONA 17
MALAGNINO 17
SAN BASSANO 16
ROBECCO D’OGLIO 15
IZANO 15
MARTIGNANA DI PO 15
PADERNO PONCHIELLI 15
RIPALTA ARPINA 14
PIEVE D’OLMI 14
CAPERGNANICA 14
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 14
SAN DANIELE PO 13
RIVOLTA D’ADDA 13
GUSSOLA 13
GABBIONETA BINANUOVA 13
CREDERA RUBBIANO 13
GERRE DE’ CAPRIOLI 12
GADESCO PIEVE DELMONA 12
PALAZZO PIGNANO 12
POZZAGLIO ED UNITI 12
OLMENETA 11
FIESCO 11
CHIEVE 11
CREMOSANO 10
PIEVE SAN GIACOMO 10
CROTTA D’ADDA 10
CICOGNOLO 10
BORDOLANO 10
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 10
SALVIROLA 10
PESCAROLO ED UNITI 9
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 9
GRONTARDO 9
SOLAROLO RAINERIO 9
CALVATONE 9
MONTE CREMASCO 9
GENIVOLTA 8
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 8
AZZANELLO 8
RIVAROLO DEL RE ED UNITI 8
QUINTANO 8
CAMISANO 8
PIERANICA 7
SAN GIOVANNI IN CROCE 7
CASALETTO CEREDANO 7
FORMIGARA 7
CAPPELLA CANTONE 7
GOMBITO 6
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 6
CAPRALBA 6
TORRE DE’ PICENARDI 6
SPINEDA 6
RICENGO 6
MOTTA BALUFFI 6
MOSCAZZANO 5
ISOLA DOVARESE 5
CASALETTO DI SOPRA 5

 

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Tutti i numeri sui contagi da coronavirus in Italia – QUI

I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI

Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 10 giorni fa – CONFRONTA 

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