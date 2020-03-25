Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Cremona, dal più colpito al meno colpito

I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Cremona al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia
|CREMONA
|892
|CREMA
|341
|CASTELLEONE
|116
|SORESINA
|106
|CASALMAGGIORE
|80
|PIZZIGHETTONE
|73
|PANDINO
|71
|OFFANENGO
|69
|CASTELVERDE
|61
|SONCINO
|45
|PERSICO DOSIMO
|39
|SERGNANO
|34
|ROMANENGO
|33
|RIPALTA CREMASCA
|31
|BAGNOLO CREMASCO
|30
|CASALBUTTANO ED UNITI
|30
|SOSPIRO
|28
|CORTE DE’ FRATI
|27
|VAILATE
|27
|MONTODINE
|26
|VESCOVATO
|26
|VAIANO CREMASCO
|26
|ANNICCO
|25
|AGNADELLO
|25
|BONEMERSE
|24
|PIANENGO
|23
|OSTIANO
|21
|MADIGNANO
|20
|CASALMORANO
|20
|CASALETTO VAPRIO
|20
|DOVERA
|19
|ACQUANEGRA CREMONESE
|19
|SPINO D’ADDA
|18
|SCANDOLARA RAVARA
|18
|TRIGOLO
|17
|STAGNO LOMBARDO
|17
|TRESCORE CREMASCO
|17
|SESTO ED UNITI
|17
|SPINADESCO
|17
|PIADENA DRIZZONA
|17
|MALAGNINO
|17
|SAN BASSANO
|16
|ROBECCO D’OGLIO
|15
|IZANO
|15
|MARTIGNANA DI PO
|15
|PADERNO PONCHIELLI
|15
|RIPALTA ARPINA
|14
|PIEVE D’OLMI
|14
|CAPERGNANICA
|14
|GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
|14
|SAN DANIELE PO
|13
|RIVOLTA D’ADDA
|13
|GUSSOLA
|13
|GABBIONETA BINANUOVA
|13
|CREDERA RUBBIANO
|13
|GERRE DE’ CAPRIOLI
|12
|GADESCO PIEVE DELMONA
|12
|PALAZZO PIGNANO
|12
|POZZAGLIO ED UNITI
|12
|OLMENETA
|11
|FIESCO
|11
|CHIEVE
|11
|CREMOSANO
|10
|PIEVE SAN GIACOMO
|10
|CROTTA D’ADDA
|10
|CICOGNOLO
|10
|BORDOLANO
|10
|CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
|10
|SALVIROLA
|10
|PESCAROLO ED UNITI
|9
|SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
|9
|GRONTARDO
|9
|SOLAROLO RAINERIO
|9
|CALVATONE
|9
|MONTE CREMASCO
|9
|GENIVOLTA
|8
|CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
|8
|AZZANELLO
|8
|RIVAROLO DEL RE ED UNITI
|8
|QUINTANO
|8
|CAMISANO
|8
|PIERANICA
|7
|SAN GIOVANNI IN CROCE
|7
|CASALETTO CEREDANO
|7
|FORMIGARA
|7
|CAPPELLA CANTONE
|7
|GOMBITO
|6
|CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
|6
|CAPRALBA
|6
|TORRE DE’ PICENARDI
|6
|SPINEDA
|6
|RICENGO
|6
|MOTTA BALUFFI
|6
|MOSCAZZANO
|5
|ISOLA DOVARESE
|5
|CASALETTO DI SOPRA
|5
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