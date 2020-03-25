Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Brescia, dal più colpito al meno colpito

I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Brescia al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia.
|BRESCIA
|997
|ORZINUOVI
|165
|MONTICHIARI
|151
|CHIARI
|129
|MANERBIO
|128
|PALAZZOLO SULL’OGLIO
|121
|DESENZANO DEL GARDA
|105
|BAGNOLO MELLA
|101
|GUSSAGO
|96
|ROVATO
|93
|DARFO BOARIO TERME
|91
|LENO
|88
|GHEDI
|87
|CONCESIO
|85
|CARPENEDOLO
|82
|BORGOSATOLLO
|80
|OSPITALETTO
|80
|VEROLANUOVA
|74
|BORGO SAN GIACOMO
|72
|LUMEZZANE
|70
|GAVARDO
|69
|LONATO DEL GARDA
|65
|CAPRIOLO
|65
|PONTEVICO
|64
|CAZZAGO SAN MARTINO
|62
|SAN PAOLO
|58
|CASTEL MELLA
|58
|ISEO
|58
|RONCADELLE
|57
|REZZATO
|57
|COCCAGLIO
|56
|SAREZZO
|55
|RODENGO-SAIANO
|54
|CASTEGNATO
|54
|PISOGNE
|54
|CASTENEDOLO
|54
|VILLA CARCINA
|53
|NAVE
|53
|CALCINATO
|52
|PONTOGLIO
|49
|MONTIRONE
|47
|BOTTICINO
|47
|GARDONE VAL TROMPIA
|46
|PROVAGLIO D’ISEO
|44
|PASSIRANO
|43
|CALVISANO
|42
|ERBUSCO
|42
|SALO’
|40
|BOVEZZO
|39
|QUINZANO D’OGLIO
|38
|COLOGNE
|38
|DELLO
|38
|BEDIZZOLE
|38
|TORBOLE CASAGLIA
|37
|TRAVAGLIATO
|36
|VILLANUOVA SUL CLISI
|35
|MAZZANO
|35
|ESINE
|35
|CASTREZZATO
|34
|PARATICO
|33
|BARBARIGA
|33
|CORTE FRANCA
|32
|FLERO
|31
|ADRO
|31
|PAVONE DEL MELLA
|31
|GOTTOLENGO
|31
|BRENO
|30
|CASTELCOVATI
|29
|VEROLAVECCHIA
|29
|ROCCAFRANCA
|28
|SIRMIONE
|28
|BIENNO
|26
|OFFLAGA
|25
|SAN ZENO NAVIGLIO
|25
|VOBARNO
|25
|CELLATICA
|25
|ALFIANELLO
|25
|POMPIANO
|25
|TRENZANO
|24
|COLLEBEATO
|24
|PONCARALE
|24
|MONTICELLI BRUSATI
|23
|CAPRIANO DEL COLLE
|23
|ARTOGNE
|23
|BORNO
|23
|GIANICO
|23
|ISORELLA
|23
|LOGRATO
|22
|VESTONE
|22
|CORZANO
|22
|SERLE
|22
|OME
|21
|CIGOLE
|21
|PIANCOGNO
|21
|REMEDELLO
|21
|ORZIVECCHI
|20
|PADENGHE SUL GARDA
|20
|RUDIANO
|19
|URAGO D’OGLIO
|19
|GAMBARA
|19
|PADERNO FRANCIACORTA
|19
|EDOLO
|18
|MALEGNO
|17
|PIAN CAMUNO
|17
|COMEZZANO-CIZZAGO
|16
|GARDONE RIVIERA
|16
|AZZANO MELLA
|15
|VILLACHIARA
|15
|CIVIDATE CAMUNO
|15
|ACQUAFREDDA
|14
|CASTO
|14
|ANGOLO TERME
|14
|MONIGA DEL GARDA
|14
|PREVALLE
|14
|MAIRANO
|14
|BASSANO BRESCIANO
|14
|CETO
|14
|BERLINGO
|14
|MALONNO
|13
|CAPO DI PONTE
|13
|NUVOLERA
|13
|TOSCOLANO-MADERNO
|13
|SALE MARASINO
|12
|SAN FELICE DEL BENACO
|12
|MANERBA DEL GARDA
|11
|ROE’ VOLCIANO
|11
|AGNOSINE
|11
|SULZANO
|11
|POZZOLENGO
|11
|SABBIO CHIESE
|11
|CEVO
|11
|SAN GERVASIO BRESCIANO
|11
|PRALBOINO
|11
|VISANO
|9
|POLPENAZZE DEL GARDA
|9
|BERZO INFERIORE
|9
|BAGOLINO
|9
|BRANDICO
|8
|MARCHENO
|8
|BIONE
|8
|SELLERO
|8
|POLAVENO
|8
|PUEGNAGO SUL GARDA
|8
|PRESEGLIE
|8
|VALLIO TERME
|8
|MUSCOLINE
|7
|SONICO
|7
|MARONE
|7
|CEDEGOLO
|7
|CERVENO
|7
|PONTE DI LEGNO
|7
|LONGHENA
|7
|LODRINO
|7
|IDRO
|7
|BERZO DEMO
|7
|OSSIMO
|7
|VEZZA D’OGLIO
|6
|NUVOLENTO
|6
|NIARDO
|6
|PAITONE
|6
|VIONE
|6
|CAINO
|6
|GARGNANO
|6
|FIESSE
|6
|TEMU’
|5
|SOIANO DEL LAGO
|5
|SENIGA
|5
|BRAONE
|5
|MILZANO
|5
|CORTENO GOLGI
|5
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