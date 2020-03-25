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Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Brescia, dal più colpito al meno colpito

Photo of Avisl Onlus Avisl Onlus Follow on Twitter 25 Marzo 2020
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I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Brescia al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia.

BRESCIA 997
ORZINUOVI 165
MONTICHIARI 151
CHIARI 129
MANERBIO 128
PALAZZOLO SULL’OGLIO 121
DESENZANO DEL GARDA 105
BAGNOLO MELLA 101
GUSSAGO 96
ROVATO 93
DARFO BOARIO TERME 91
LENO 88
GHEDI 87
CONCESIO 85
CARPENEDOLO 82
BORGOSATOLLO 80
OSPITALETTO 80
VEROLANUOVA 74
BORGO SAN GIACOMO 72
LUMEZZANE 70
GAVARDO 69
LONATO DEL GARDA 65
CAPRIOLO 65
PONTEVICO 64
CAZZAGO SAN MARTINO 62
SAN PAOLO 58
CASTEL MELLA 58
ISEO 58
RONCADELLE 57
REZZATO 57
COCCAGLIO 56
SAREZZO 55
RODENGO-SAIANO 54
CASTEGNATO 54
PISOGNE 54
CASTENEDOLO 54
VILLA CARCINA 53
NAVE 53
CALCINATO 52
PONTOGLIO 49
MONTIRONE 47
BOTTICINO 47
GARDONE VAL TROMPIA 46
PROVAGLIO D’ISEO 44
PASSIRANO 43
CALVISANO 42
ERBUSCO 42
SALO’ 40
BOVEZZO 39
QUINZANO D’OGLIO 38
COLOGNE 38
DELLO 38
BEDIZZOLE 38
TORBOLE CASAGLIA 37
TRAVAGLIATO 36
VILLANUOVA SUL CLISI 35
MAZZANO 35
ESINE 35
CASTREZZATO 34
PARATICO 33
BARBARIGA 33
CORTE FRANCA 32
FLERO 31
ADRO 31
PAVONE DEL MELLA 31
GOTTOLENGO 31
BRENO 30
CASTELCOVATI 29
VEROLAVECCHIA 29
ROCCAFRANCA 28
SIRMIONE 28
BIENNO 26
OFFLAGA 25
SAN ZENO NAVIGLIO 25
VOBARNO 25
CELLATICA 25
ALFIANELLO 25
POMPIANO 25
TRENZANO 24
COLLEBEATO 24
PONCARALE 24
MONTICELLI BRUSATI 23
CAPRIANO DEL COLLE 23
ARTOGNE 23
BORNO 23
GIANICO 23
ISORELLA 23
LOGRATO 22
VESTONE 22
CORZANO 22
SERLE 22
OME 21
CIGOLE 21
PIANCOGNO 21
REMEDELLO 21
ORZIVECCHI 20
PADENGHE SUL GARDA 20
RUDIANO 19
URAGO D’OGLIO 19
GAMBARA 19
PADERNO FRANCIACORTA 19
EDOLO 18
MALEGNO 17
PIAN CAMUNO 17
COMEZZANO-CIZZAGO 16
GARDONE RIVIERA 16
AZZANO MELLA 15
VILLACHIARA 15
CIVIDATE CAMUNO 15
ACQUAFREDDA 14
CASTO 14
ANGOLO TERME 14
MONIGA DEL GARDA 14
PREVALLE 14
MAIRANO 14
BASSANO BRESCIANO 14
CETO 14
BERLINGO 14
MALONNO 13
CAPO DI PONTE 13
NUVOLERA 13
TOSCOLANO-MADERNO 13
SALE MARASINO 12
SAN FELICE DEL BENACO 12
MANERBA DEL GARDA 11
ROE’ VOLCIANO 11
AGNOSINE 11
SULZANO 11
POZZOLENGO 11
SABBIO CHIESE 11
CEVO 11
SAN GERVASIO BRESCIANO 11
PRALBOINO 11
VISANO 9
POLPENAZZE DEL GARDA 9
BERZO INFERIORE 9
BAGOLINO 9
BRANDICO 8
MARCHENO 8
BIONE 8
SELLERO 8
POLAVENO 8
PUEGNAGO SUL GARDA 8
PRESEGLIE 8
VALLIO TERME 8
MUSCOLINE 7
SONICO 7
MARONE 7
CEDEGOLO 7
CERVENO 7
PONTE DI LEGNO 7
LONGHENA 7
LODRINO 7
IDRO 7
BERZO DEMO 7
OSSIMO 7
VEZZA D’OGLIO 6
NUVOLENTO 6
NIARDO 6
PAITONE 6
VIONE 6
CAINO 6
GARGNANO 6
FIESSE 6
TEMU’ 5
SOIANO DEL LAGO 5
SENIGA 5
BRAONE 5
MILZANO 5
CORTENO GOLGI 5

 

***

Tutti i numeri sui contagi da coronavirus in Italia – QUI

I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI

Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 10 giorni fa – CONFRONTA 

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Avisl Onlus

L’associazione Avisl Onlus ha lo scopo di dare assistenza legale gratuita a chi subisce un incidente stradale o ai suoi familiari. E a chi è vittima di incidenti sul lavoro o per responsabilità medica. Sostiene le vittime e i loro familiari nella pratica assicurativa e nel processo penale e civile. Avisl Onlus si avvale inoltre di psicologi, medici legali e consulenti cinematici. Nessuna spesa anticipata.

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