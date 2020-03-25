Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Bergamo, dal più colpito al meno colpito

I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Bergamo al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia
|BERGAMO
|891
|NEMBRO
|190
|ALBINO
|185
|SERIATE
|180
|ALZANO LOMBARDO
|161
|DALMINE
|149
|TREVIGLIO
|126
|ZOGNO
|109
|CLUSONE
|97
|ROMANO DI LOMBARDIA
|94
|TORRE BOLDONE
|86
|STEZZANO
|82
|CARAVAGGIO
|82
|PONTE SAN PIETRO
|81
|TREVIOLO
|72
|OSIO SOTTO
|71
|VILLA DI SERIO
|67
|MARTINENGO
|66
|GAZZANIGA
|64
|CASTELLI CALEPIO
|64
|GRUMELLO DEL MONTE
|57
|CALUSCO D’ADDA
|56
|SCANZOROSCIATE
|55
|URGNANO
|54
|TRESCORE BALNEARIO
|54
|GRASSOBBIO
|53
|VILLA D’ALME’
|52
|BREMBATE DI SOPRA
|51
|CAPRIATE SAN GERVASIO
|50
|MOZZO
|49
|CURNO
|48
|PRADALUNGA
|46
|SORISOLE
|45
|GORLE
|45
|ROVETTA
|43
|BONATE SOPRA
|42
|COLOGNO AL SERIO
|42
|SAN PELLEGRINO TERME
|42
|BOLGARE
|42
|SAN GIOVANNI BIANCO
|42
|VERTOVA
|42
|VERDELLO
|42
|ZANICA
|41
|ALME’
|41
|CASTIONE DELLA PRESOLANA
|41
|GANDINO
|41
|PALADINA
|40
|ALBANO SANT’ALESSANDRO
|40
|PEDRENGO
|40
|MAPELLO
|40
|LEFFE
|40
|COSTA VOLPINO
|39
|PONTERANICA
|39
|BREMBATE
|38
|AZZANO SAN PAOLO
|38
|RANICA
|38
|PALOSCO
|36
|CIVIDATE AL PIANO
|36
|PRESEZZO
|36
|TERNO D’ISOLA
|36
|VERDELLINO
|36
|CHIUDUNO
|35
|TELGATE
|35
|CASNIGO
|35
|SAN PAOLO D’ARGON
|35
|VILLONGO
|34
|CENE
|33
|LOVERE
|33
|BAGNATICA
|32
|FIORANO AL SERIO
|32
|VILLA D’ADDA
|31
|BRUSAPORTO
|31
|VALBREMBO
|30
|GORLAGO
|30
|SOVERE
|30
|SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
|30
|CISANO BERGAMASCO
|29
|CALCINATE
|28
|ARCENE
|28
|SARNICO
|28
|OSIO SOPRA
|27
|BOLTIERE
|27
|VAL BREMBILLA
|26
|CALVENZANO
|26
|ALMENNO SAN BARTOLOMEO
|26
|CISERANO
|25
|CASAZZA
|25
|COVO
|25
|SUISIO
|24
|ROGNO
|24
|FARA GERA D’ADDA
|23
|PARRE
|23
|MONTELLO
|23
|SEDRINA
|23
|ENDINE GAIANO
|23
|CALCIO
|23
|BRIGNANO GERA D’ADDA
|23
|BONATE SOTTO
|23
|SPIRANO
|23
|ALMENNO SAN SALVATORE
|23
|GORNO
|22
|PONTE NOSSA
|22
|CAROBBIO DEGLI ANGELI
|21
|VILLA D’OGNA
|21
|ARDESIO
|21
|PONTIROLO NUOVO
|20
|ZANDOBBIO
|20
|CHIGNOLO D’ISOLA
|20
|LEVATE
|20
|LALLIO
|20
|PREDORE
|19
|MADONE
|18
|FORESTO SPARSO
|18
|CARVICO
|18
|FORNOVO SAN GIOVANNI
|17
|CENATE SOPRA
|17
|SANT’OMOBONO TERME
|17
|CASIRATE D’ADDA
|17
|FILAGO
|16
|PALAZZAGO
|16
|CASTEL ROZZONE
|16
|CAZZANO SANT’ANDREA
|16
|FONTANELLA
|16
|CANONICA D’ADDA
|16
|GROMO
|15
|MORNICO AL SERIO
|15
|SERINA
|15
|GANDOSSO
|15
|BARIANO
|15
|GHISALBA
|15
|COSTA DI MEZZATE
|15
|COMUN NUOVO
|15
|BOTTANUCO
|15
|PIARIO
|14
|PONTIDA
|14
|SELVINO
|14
|SOLZA
|13
|LURANO
|13
|COLZATE
|13
|MOZZANICA
|13
|CREDARO
|13
|SONGAVAZZO
|13
|AMBIVERE
|13
|BERBENNO
|13
|TAVERNOLA BERGAMASCA
|13
|VALBONDIONE
|12
|TORRE DE’ ROVERI
|12
|PEIA
|12
|PREMOLO
|12
|MISANO DI GERA D’ADDA
|12
|CAPRINO BERGAMASCO
|12
|CERETE
|12
|BERZO SAN FERMO
|12
|MEDOLAGO
|11
|CORTENUOVA
|11
|SOLTO COLLINA
|11
|RANZANICO
|11
|CENATE SOTTO
|11
|BARZANA
|10
|UBIALE CLANEZZO
|10
|COLERE
|10
|OLTRE IL COLLE
|10
|FINO DEL MONTE
|10
|ONORE
|10
|ORIO AL SERIO
|10
|CAPIZZONE
|9
|CAVERNAGO
|9
|PIANICO
|9
|VILMINORE DI SCALVE
|9
|MORENGO
|8
|COSTA SERINA
|8
|PUMENENGO
|8
|RIVA DI SOLTO
|8
|ANTEGNATE
|8
|BORGO DI TERZO
|8
|STROZZA
|8
|SCHILPARIO
|8
|CORNA IMAGNA
|7
|CASTRO
|7
|DOSSENA
|7
|GANDELLINO
|7
|PAGAZZANO
|7
|SPINONE AL LAGO
|7
|POGNANO
|7
|GAVERINA TERME
|7
|VIGOLO
|7
|LENNA
|7
|MONASTEROLO DEL CASTELLO
|6
|GRONE
|6
|ONETA
|6
|ROTA D’IMAGNA
|6
|ARZAGO D’ADDA
|6
|TORRE DE’ BUSI
|6
|ADRARA SAN MARTINO
|6
|SANTA BRIGIDA
|5
|TALEGGIO
|5
|TORRE PALLAVICINA
|5
|FONTENO
|5
|BIANZANO
|5
|ENTRATICO
|5
|RONCOLA
|5
|LUZZANA
|5
|PIAZZA BREMBANA
|5
|VIADANICA
|5
|VIGANO SAN MARTINO
|5
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