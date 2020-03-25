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Coronavirus in Lombardia, tutti i contagiati dei comuni della Provincia di Bergamo, dal più colpito al meno colpito

Photo of Avisl Onlus Avisl Onlus Follow on Twitter 25 Marzo 2020
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I dati dei contagi di tutti i comuni della provincia di Bergamo al 25 marzo. Dati fornti dalla Regione Lombardia

BERGAMO 891
NEMBRO 190
ALBINO 185
SERIATE 180
ALZANO LOMBARDO 161
DALMINE 149
TREVIGLIO 126
ZOGNO 109
CLUSONE 97
ROMANO DI LOMBARDIA 94
TORRE BOLDONE 86
STEZZANO 82
CARAVAGGIO 82
PONTE SAN PIETRO 81
TREVIOLO 72
OSIO SOTTO 71
VILLA DI SERIO 67
MARTINENGO 66
GAZZANIGA 64
CASTELLI CALEPIO 64
GRUMELLO DEL MONTE 57
CALUSCO D’ADDA 56
SCANZOROSCIATE 55
URGNANO 54
TRESCORE BALNEARIO 54
GRASSOBBIO 53
VILLA D’ALME’ 52
BREMBATE DI SOPRA 51
CAPRIATE SAN GERVASIO 50
MOZZO 49
CURNO 48
PRADALUNGA 46
SORISOLE 45
GORLE 45
ROVETTA 43
BONATE SOPRA 42
COLOGNO AL SERIO 42
SAN PELLEGRINO TERME 42
BOLGARE 42
SAN GIOVANNI BIANCO 42
VERTOVA 42
VERDELLO 42
ZANICA 41
ALME’ 41
CASTIONE DELLA PRESOLANA 41
GANDINO 41
PALADINA 40
ALBANO SANT’ALESSANDRO 40
PEDRENGO 40
MAPELLO 40
LEFFE 40
COSTA VOLPINO 39
PONTERANICA 39
BREMBATE 38
AZZANO SAN PAOLO 38
RANICA 38
PALOSCO 36
CIVIDATE AL PIANO 36
PRESEZZO 36
TERNO D’ISOLA 36
VERDELLINO 36
CHIUDUNO 35
TELGATE 35
CASNIGO 35
SAN PAOLO D’ARGON 35
VILLONGO 34
CENE 33
LOVERE 33
BAGNATICA 32
FIORANO AL SERIO 32
VILLA D’ADDA 31
BRUSAPORTO 31
VALBREMBO 30
GORLAGO 30
SOVERE 30
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 30
CISANO BERGAMASCO 29
CALCINATE 28
ARCENE 28
SARNICO 28
OSIO SOPRA 27
BOLTIERE 27
VAL BREMBILLA 26
CALVENZANO 26
ALMENNO SAN BARTOLOMEO 26
CISERANO 25
CASAZZA 25
COVO 25
SUISIO 24
ROGNO 24
FARA GERA D’ADDA 23
PARRE 23
MONTELLO 23
SEDRINA 23
ENDINE GAIANO 23
CALCIO 23
BRIGNANO GERA D’ADDA 23
BONATE SOTTO 23
SPIRANO 23
ALMENNO SAN SALVATORE 23
GORNO 22
PONTE NOSSA 22
CAROBBIO DEGLI ANGELI 21
VILLA D’OGNA 21
ARDESIO 21
PONTIROLO NUOVO 20
ZANDOBBIO 20
CHIGNOLO D’ISOLA 20
LEVATE 20
LALLIO 20
PREDORE 19
MADONE 18
FORESTO SPARSO 18
CARVICO 18
FORNOVO SAN GIOVANNI 17
CENATE SOPRA 17
SANT’OMOBONO TERME 17
CASIRATE D’ADDA 17
FILAGO 16
PALAZZAGO 16
CASTEL ROZZONE 16
CAZZANO SANT’ANDREA 16
FONTANELLA 16
CANONICA D’ADDA 16
GROMO 15
MORNICO AL SERIO 15
SERINA 15
GANDOSSO 15
BARIANO 15
GHISALBA 15
COSTA DI MEZZATE 15
COMUN NUOVO 15
BOTTANUCO 15
PIARIO 14
PONTIDA 14
SELVINO 14
SOLZA 13
LURANO 13
COLZATE 13
MOZZANICA 13
CREDARO 13
SONGAVAZZO 13
AMBIVERE 13
BERBENNO 13
TAVERNOLA BERGAMASCA 13
VALBONDIONE 12
TORRE DE’ ROVERI 12
PEIA 12
PREMOLO 12
MISANO DI GERA D’ADDA 12
CAPRINO BERGAMASCO 12
CERETE 12
BERZO SAN FERMO 12
MEDOLAGO 11
CORTENUOVA 11
SOLTO COLLINA 11
RANZANICO 11
CENATE SOTTO 11
BARZANA 10
UBIALE CLANEZZO 10
COLERE 10
OLTRE IL COLLE 10
FINO DEL MONTE 10
ONORE 10
ORIO AL SERIO 10
CAPIZZONE 9
CAVERNAGO 9
PIANICO 9
VILMINORE DI SCALVE 9
MORENGO 8
COSTA SERINA 8
PUMENENGO 8
RIVA DI SOLTO 8
ANTEGNATE 8
BORGO DI TERZO 8
STROZZA 8
SCHILPARIO 8
CORNA IMAGNA 7
CASTRO 7
DOSSENA 7
GANDELLINO 7
PAGAZZANO 7
SPINONE AL LAGO 7
POGNANO 7
GAVERINA TERME 7
VIGOLO 7
LENNA 7
MONASTEROLO DEL CASTELLO 6
GRONE 6
ONETA 6
ROTA D’IMAGNA 6
ARZAGO D’ADDA 6
TORRE DE’ BUSI 6
ADRARA SAN MARTINO 6
SANTA BRIGIDA 5
TALEGGIO 5
TORRE PALLAVICINA 5
FONTENO 5
BIANZANO 5
ENTRATICO 5
RONCOLA 5
LUZZANA 5
PIAZZA BREMBANA 5
VIADANICA 5
VIGANO SAN MARTINO 5

 

 

 

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Tutti i numeri sui contagi da coronavirus in Italia – QUI

I nostri approfondimenti sul coronavirus: mortalità in Lombardia, farmaci, vittime famose, interviste ad esperti, inchieste – QUI

Com’è iniziata? I dati dei contagi da coronavirus di tutti i Comuni lombardi 10 giorni fa – CONFRONTA 

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Avisl Onlus

L’associazione Avisl Onlus ha lo scopo di dare assistenza legale gratuita a chi subisce un incidente stradale o ai suoi familiari. E a chi è vittima di incidenti sul lavoro o per responsabilità medica. Sostiene le vittime e i loro familiari nella pratica assicurativa e nel processo penale e civile. Avisl Onlus si avvale inoltre di psicologi, medici legali e consulenti cinematici. Nessuna spesa anticipata.

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