Coronavirus in Lombardia, tutte le statistiche, dalla provincia più colpita alla meno colpita (dati aggiornati al 24 marzo)

I contagi in Lombardia continuano a diminuire. Avevamo pubblicato i dati della curva dei contagi prima delle misure, che qui sono iniziate prima: dal 27,6% in media di aumento giornaliero, si è dimezzata nella prima settimana di misure e ora in Lombardia è scesa al 5,7% ieri e al 6,7% oggi (contro una discesa nazionale dell’8%, ma lì le misure sono state prese più tardi).

Oggi si contano 30703 contagi, con +1942, oltre mille in meno di due giorni fa. Sono 6657 i guariti e 1194 in terapia intensiva (ci sono attualmente 1500 posti, raddoppiati in un mese, ma se ne stanno ricavando altri). A Crema sono arrivati i medici cubani, a Bergamo arriveranno gli esperti russi.

I morti sono però ancora moltissimi: + 402 in 24 ore, oltre la metà di quelli italiani, per un totale di 4178, il 13,6% del totale.

A Codogno, luogo del primo focolaio, 0 contagi. A Milano città 1 contagio ogni 605 abitanti, nella provincia di Milano 1 contagio ogni 572. Più critiche le situazioni a Cremona, con 1 contagio su 117 abitanti, a Lodi con 1 su 123, a Bergamo con 1 su 165, a Brescia con 1 su 200, a Lecco con 1 su 332 e a Pavia con 1 su 364

***

I dati alle 19 del 24 marzo in Lombardia:

BERGAMO 6.727

BRESCIA 6.301

MILANO 5.701

CREMONA 3.060

LODI 1.861

PAVIA 1.499

MONZA E DELLA BRIANZA 1.454

MANTOVA 1.094

LECCO 1.016

IGNOTA 648

COMO 636

VARESE 450

SONDRIO 253

(Dati Regione Lombardia)

***

Rapporto tra numero di contagi per numero di abitanti

(elaborazione Fronte del Blog su dati Regione Lombardia)

Cremona 3.060 1 su 117

(abitanti 358955)

Lodi 1.861 1 contagio su 123 abitanti

(abitanti 230198)

Bergamo 6.727 1 su 165

(abitanti 1115536)

Brescia 6301 1 su 200

(abitanti 1265954)

Lecco 1.016 1 su 332

(abitanti 337380)

Pavia 1.499 1 su 364

(abitanti 545888)

Mantova 1.094 1 su 376

(abitanti 412292)

Milano 5.701 1 su 572

(abitanti 3263206)

Monza e Brianza 1.454 1 su 602

(abitanti 875769)

Sondrio 253 1 su 714

(abitanti 180811)

Como 636 1 su 942

(abitanti 599204)

Varese 450 1 su 1979

‎(abitanti 890768)

Milano città 2297 1 su 605

(abitanti 1389834)

***

***

***