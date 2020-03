Coronavirus, dramma per Piero Chiambretti: morta la mamma Felicita

Il conduttore era stato ricoverato insieme alla madre 83enne dopo che entrambi erano risultati positivi al virus. La donna si è spenta all’ospedale Mauriziano di Torino.

Dramma per Piero Chiambretti: la mamma Felicita, 83 anni, è morta per la polmonite provocata dal coronavirus. Entrambi erano stati ricoverati qualche giorno fa perché risultati positivi al tampone.

UNA DONNA CORAGGIOSA – La donna aveva cresciuto da sola il figlio, cui non ha mai detto chi era il padre. Raccontò in un’intervista: “Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa”. A Repubblica svelò che aveva 19 anni quando era nato il figlio e di averne allontanato perché non si era comportato bene: “Ho chiuso allora con gli uomini. E poi non ne ho avuto il tempo. Per mantenere me e mio figlio, ho dovuto lavorare moltissimo. Ero nel campo delle assicurazioni. Sono arrivata a gestire ottanta persone, tra cui molti uomini, con cui ho avuto ottimi rapporti di collaborazione. In verità, il mio amore è sempre stato Piero e sempre lo sarà”. Negli ultimi anni aveva raccolto alcune poesie in alcuni volumetti, dedicandone una anche al figlio. – GUARDA CHIAMBRETTI NIGHT

IL VIRUS – Pochi giorni fa la notizia del ricovero di entrambi all’ospedale Mauriziano di Torino. L’età, come si sa, porta purtroppo a complicazioni al decorso della polmonite provocata dal coronavirus. Mentre il conduttore risultava avere solo una “leggera positività”, le condizioni erano apparse subito gravi, tanto che era stata trasferita presto in rianimazione.

IL CORDOGLIO DEI VIP – Tanti vip, alla notizia della sua scomparsa, hanno voluto postare un messaggio. Su Twitter Vladimir Luxuria scrive: “La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta, le mie più sentite condoglianze”. Francesca Barra twitta invece: “Ciao Felicita, donna poetica e coraggiosa. Proteggi Piero e dagli la forza necessaria. Piero Chiambretti ha perso la sua mamma speciale. Il nostro cuore è con lui. Non ci sono più parole”. E Luca Telese ricorda: “Ho avuto la fortuna di conoscere Felicita Chiambretti venti anni fa: una donna ironica, intelligente, spumeggiante. Bastardo corona, ci hai sottratto anche lei!”.

Da Oggi.it