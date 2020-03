Addio a Lucia Bosè, l’attrice ennesima vittima del coronavirus – L’ultima intervista in tv

L’annuncio su Twitter del figlio Miguel Bosè: “’Cari amici vi comunico che mia madre Lucia Bosè è appena venuta a mancare’”. L’attrice aveva 89 anni ed pochi mesi fa era stata in Italia, ospite di Mara Venier a Domenica In, in cui diede quest’ultima, lunga intervista, che vi riproponiamo qui sopra

Addio a Lucia Bosè: l’attrice è morta a 89 anni, anche lei vittima del coronavirus, che sembra proprio non dare scampo alle persone avanti con l’età. Dopo mamma Felicita, la madre di Piero Chiambretti, e il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli, il morbo si morta via infatti anche l’ex Miss Italia e madre di Miguel Bosè.

L’ANNUNCIO – È stato proprio quest’ultimo a dare l’annuncio su Twitter accompagnato da una sua foto: “Cari amici vi comunico che mia madre Lucia Bosè è appena venuta a mancare”.

LA CARRIERA – Lucia aveva compiuto 89 anni il 28 gennaio. Figlia di Domenico Borloni e Francesca Bosè, da giovanissima fece la commessa, fino a quando non la notò Luchino Visconti che le predisse un futuro nel cinema. Prese forza e nel 1947 partecipò a Miss Italia, vincendo la kermesse. Fu così che le si aprirono davvero le porte dello spettacolo con film come Non c’è pace tra gli ulivi (1950) di Giuseppe De Santis e Cronaca di un amore (1950) di Michelangelo Antonioni con il quale prese parte anche a La signora senza camelie, nel 1953. – GUARDA L’ULTIMA BIOGRAFIA

GLI AMORI – Rimase fidanzata a lungo con Walter Chiari. Ma s’innamorò infine del torero Luis Miguel Dominguín, che sposò nel 1955 e da cui ebbe i figli Miguel, Lucia e Paola. Fu una storia tormentata e finì per le continue infedeltà di lui. A ottobre Lucia era tornata in Italia, ospite di Domenica In. A Mara Venier disse: “Ultimamente avevo una grande voglia di Italia, così mi sono spostata a vivere a Roma per un po’ e ogni volta mi chiedevo: ma è un sogno”.

Da Oggi.it