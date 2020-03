Coronavirus in Lombardia, tutte le statistiche, dalla provincia più colpita alla meno colpita (dati aggiornati alle 19 del 23 marzo)

La curva del contagio in Lombardia continua a scendere: riduzione degli accessi al pronto soccorso, diminuiscono i ricoveri, giunti a 9266, 173 in meno di domenica.

A Bergamo 6471 positivi, con +256 (domenica era +347).

A Brescia 5905 positivi, con +588.

A Lodi 1817, +45.

A Milano ridotto di quasi il 50% l’aumento, in città come in provincia: ora in città i contagiati sono 2176 (+137) e in provincia 5326 (+230).

In provincia di Cremona 1 contagio ogni 122 abitanti, a Lodi 1 su 126, a Bergamo 1 su 172, a Brescia 1 su 214, a Pavia 1 su 378, a Milano 1 su 612. Nella città di Milano 1 su 638.

I dati alle 19 del 23 marzo in Lombardia:

BERGAMO 6.471

BRESCIA 5.907

MILANO 5.326

CREMONA 2.924

LODI 1.818

PAVIA 1.444

MONZA E DELLA BRIANZA 1.130

MANTOVA 986

LECCO 935

IGNOTA 611

COMO 581

VARESE 421

SONDRIO 208

(Dati Regione Lombardia)

Rapporto tra numero di contagi per numero di abitanti

(elaborazione Fronte del Blog su dati Regione Lombardia)

Cremona 2.924 1 su 122

(abitanti 358955)

Lodi 1.818 1 contagio su 126 abitanti

(abitanti 230198)

Bergamo 6.471 1 su 172

(abitanti 1115536)

Brescia 5.907 1 su 214

(abitanti 1265954)

Lecco 935 1 su 360

(abitanti 337380)

Pavia 1.444 1 su 378

(abitanti 545888)

Mantova 986 1 su 418

(abitanti 412292)

Milano 5.326 1 su 612

(abitanti 3263206)

Monza e Brianza 1.130 1 su 775

(abitanti 875769)

Sondrio 208 1 su 869

(abitanti 180811)

Como 581 1 su 1031

(abitanti 599204)

Varese 421 1 su 2115

‎(abitanti 890768)

Milano città 2176 1 su 638

(abitanti 1389834)

