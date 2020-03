Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita alle 17 del 23 marzo

I dati sul coronavirus in Italia del 23 marzo: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita e le schede diverse per regioni italiane da scaricare. I documenti sono forniti dal ministero della salute

Secondo giorno di segnali positivi dai numeri della Protezione Civile sui contagi da coronavirus: il totale è di 63.927 ammalati, 4.789 persone in più rispetto a ieri: la curva di contagio è ora dell’8,1%, contro il 27,6% media di prima delle misure, una percentuale altissima soprattutto in Lombardia così come avevamo documentato su questo sito.

I morti in 24 ore sono ancora moltissimi: +601, per un totale di 6077, il 9,5% del totale. I guariti sono 7432, +408.

I ricoverati sono 20.692 e 3.204 sono in terapia intensiva. Altri 26.522 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 23 marzo:

Lombardia 28.761 (+1.555)

Emilia Romagna 8.535 (+980)

Veneto 5.505 (+383)

Piemonte 4.861 (+441)

Marche 2.569 (+148)

Liguria 1.924 (+259)

Campania 1.026 (+90)

Toscana 2.461 (+184)

Sicilia 721 (+91)

Lazio 1.540 (+157)

Friuli Venezia-Giulia 930 (+56)

Abruzzo 663 (+76

Puglia 906 (+120)

Umbria 577 (+56)

Bolzano 724 (+46)

Calabria 292 (+19)

Sardegna 359 (+20)

Valle d’Aosta 393 (+29)

Trento 1.023 (+69)

Molise 67 (+1)

Basilicata 90 (+9)

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 23 marzo:

Bergamo (Lombardia): 6.471

Brescia (Lombardia): 5.905

Milano (Lombardia): 5.326

Cremona (Lombardia): 2.925

Torino (Piemonte): 2.198

Piacenza (Emilia Romagna): 1.885

Lodi (Lombardia): 1.817

Pavia (Lombardia): 1.444

Padova (Veneto): 1.371

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 1.369

Parma (Emilia Romagna): 1.364

Pesaro e Urbino (Marche): 1.312

Roma (Lazio): 1.171

Modena (Emilia Romagna): 1.155

Monza e della Brianza (Lombardia): 1.130

Verona (Veneto): 1.099

Rimini (Emilia Romagna): 1.035

Trento (P.A.Trento): 1.023

Treviso (Veneto): 999

Mantova (Lombardia): 985

Lecco (Lombardia): 934

Bologna (Emilia Romagna): 833

Alessandria (Piemonte): 817

Venezia (Veneto): 799

Bolzano (P.A. Bolzano): 724