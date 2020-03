Coronavirus in Lombardia, tutte le statistiche, dalla provincia più colpita alla meno colpita (dati aggiornati alle 18 del 22 marzo)

Boccata d’ossigeno in Lombardia: dimezzato l’aumento dei contagi. In totale i positivi sono 27206, con un avanzamento di +1691, la metà dell’aumento di ieri. I ricoverati sono 9439 (+1181), in terapia intensiva ci sono 1142 persone. I guariti salgono a quota 5800.

I morti in 24 ore sono 361, per un totale di 3456. Il tasso di mortalità è al 12,7%.

I primi dati dalle province:

A Bergamo i positivi salgono a 6215, con +346.

A Brescia sono 5317, con +289.

A Como salgono di 60, a Lecco di 54, a Lodi di 79.

A Milano sono 5096, con +424 e a Milano città 2039, + 210.

A Crema da due giorni sono diminuiti gli afflussi al Pronto Soccorso, come ha riferito l’assessore alla sanità regionale Giulio Gallera: esattamente quanto avevamo ipotizzato. Arrivari 16 nuovi respiratori. Oltre 3mila tra medici e infermieri hanno risposto all’appello della Regione e oltre un sesto ha iniziato a lavorare sul fronte. Domani potrebbe partire la sperimentazione del farmaco giapponese Avigan.

***

I dati alle 19 del 22 marzo in Lombardia:

BERGAMO 6.215

MILANO 5.089

BRESCIA 5.318

CREMONA 2.894

LODI 1.773

PAVIA 1.306

MONZA E DELLA BRIANZA 1.108

MANTOVA 906

LECCO 872

IGNOTA 622

COMO 512

VARESE 386

SONDRIO 205

(Dati Regione Lombardia)

**

Rapporto tra numero di contagi per numero di abitanti

(elaborazione Fronte del Blog su dati Regione Lombardia)

Cremona 2.894 1 su 124

(abitanti 358955)

Lodi 1.773 1 contagio su 129 abitanti

(abitanti 230198)

Bergamo 6.215 1 su 179

(abitanti 1115536)

Brescia 5.318 1 su 238

(abitanti 1265954)

Lecco 872 1 su 386

(abitanti 337380)

Pavia 1.306 1 su 417

(abitanti 545888)

Mantova 906 1 su 455

(abitanti 412292)

Milano 5.089 1 su 641

(abitanti 3263206)

Milano città 2039 1 su 681

(abitanti 1389834)

Monza e Brianza 1.108 1 su 790

(abitanti 875769)

Sondrio 205 1 su 882

(abitanti 180811)

Como 512 1 su 1170

(abitanti 599204)

Varese 386 1 su 2307

‎(abitanti 890768)

IGNOTA 622

***

***

***