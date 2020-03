Coronavirus in Lombardia, tutte le statistiche, dalla provincia più colpita alla meno colpita (dati aggiornati alle 19 del 20 marzo)

Per numero di abitanti, la provincia meno colpita è Varese. In quella di Lodi c’è un contagio ogni 144 abitanti, a Cremona uno ogni 150, a Bergamo uno su 216, a Brescia uno su 272, a Milano uno su 857

I contagiati da coronavirus in Lombardia salgono di 2380 unità, attestandosi a 22264. Si conferma l’enorme rallentamento del contagio, che si ferma al 12%. Purtroppo, come abbiamo scritto, le tardive misure di sicurezza hanno fatto sì che si dovesse ragionare con numeri già altissimi. Bisogna ricordare infatti che prima del decreto che chiudeva buona parte delle attività, la media di aumento di contagio era del 27,6%. Senza quelle misure soltanto oggi avremmo così registrato non 2380 casi, ma ben oltre 5mila.

Il sistema funziona, dunque. Andrebbe perfezionato. Il problema è che si muore sempre di più: 381 decessi in 24 ore. Il tasso di mortalità sugli unici numeri disponibili che abbiamo è dell’11,4%, anche se, secondo diversi sindaci, molte persone morte in casa non sarebbero registrate nell’elenco dei decessi da Covid-19.

Attualmente ci sono 7735 persone ricoverrate, 1050 in terapia intensiva, 2549 morti in totale. Le province più colpite sono Bergamo (+509), Brescia (+401), Cremona (+106). Aumenti anche a Lodi (+69), Mantova (+87), Pavia (+9) e soprattutto a Monza e Brianza (+321).

Nell’assai più vasta provincia di Milano si registra un +526 casi.

Sabato atterrano a Milano 52 operatori sanitari, tra medici e infermieri, in arrivo da Cuba e specializzati nella cura dell’ebola. Molti saranno indirizzati all’ospedale di Crema.

***

I dati alle 19 del 20 marzo in Lombardia:

BERGAMO 5.153

BRESCIA 4.649

MILANO 3.804

CREMONA 2.392

LODI 1.598

PAVIA 1.105

MONZA E DELLA BRIANZA 816

MANTOVA 723

LECCO 677

IGNOTA 466

COMO 380

VARESE 338

SONDRIO 163

(Dati Regione Lombardia)

**

Rapporto tra numero di contagi e numero di abitanti

(elaborazione Fronte del Blog su dati Regione Lombardia)

Lodi 1.598 1 contagio su 144 abitanti

(abitanti 230198)

Cremona 2.392 1 su 150

(abitanti 358955)

Bergamo 5.153 1 su 216

(abitanti 1115536)

Brescia 4.649 1 su 272

(abitanti 1265954)

Pavia 1.105 1 su 494

(abitanti 545888)

Lecco 677 1 su 498

(abitanti 337380)

Mantova 723 1 su 570

(abitanti 412292)

Milano 3.804 1 su 857

(abitanti 3263206)

Monza e Brianza 816 1 su 1073

(abitanti 875769)

Sondrio 163 1 su 1109

(abitanti 180811)

Como 380 1 su 1576

(abitanti 599204)

Varese 338 1 su 2635

‎(abitanti 890768)

IGNOTA 466

***

***