Coronavirus in Lombardia, i dati aggiornati alle 18.30 del 19 marzo, dalla provincia più colpita alla meno colpita (tutte le statistiche)

In Lombardia i contagi salgono a 19.884, + 2171, e i decessi sono 2168, 209 in più rispetto a ieri. I numeri sono sempre spaventosamente alti. D’altra parte, da quando le misure restrittive sono cominiciate si doveva riassorbire la percentuale di aumento esponenziale del contagio, che fino al 9 marzo era in media del 27,6%. Anche oggi si registra un calo drastico di questa percentuale, al 12%, segno che le misure di contenimento funzionano. Tra le province, sale il numero dei contagi a Brescia, che ha superato quota 4200, unica insieme a Bergamo, dove risulta un contagio ogni 240 abitanti. In provincia di Milano, uno ogni 994. Raddoppiati i contagi nella provincia di Sondrio. (Dati forniti da Regione Lombardia)

BERGAMO 4.648 contagi

BRESCIA 4.249

MILANO 3.280

CREMONA 2.289

LODI 1.530

PAVIA 1.017

MANTOVA 638

LECCO 532

MONZA E DELLA BRIANZA 497

IGNOTA 401

COMO 338

VARESE 310

SONDRIO 155

Rapporto tra numero di contagi per numero di abitanti

(elaborazione Fronte del Blog su dati Regione Lombardia)

Lodi 1.530 1 contagio su 150 abitanti

(abitanti 230198)

Cremona 2.289 1 su 156

(abitanti 358955)

Bergamo 4.648 1 su 240

(abitanti 1115536)

Brescia 4.249 1 su 297

(abitanti 1265954)

Pavia 1.017 1 su 536

(abitanti 545888)

Lecco 532 1 su 634

(abitanti 337380)

Mantova 638 1 su 646

(abitanti 412292)

Milano 3.280 1 su 994

(abitanti 3263206)

Sondrio 155 1 su 1166

(abitanti 180811)

Monza e Brianza 497 1 su 1762

(abitanti 875769)

Como 338 1 su 1772

(abitanti 599204)

Varese 310 1 su 2873

‎(abitanti 890768)

IGNOTA 396

