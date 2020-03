Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita alle 17 del 19 marzo

I dati sul coronavirus in Italia del 19 marzo: dalla provincia italiana più colpita alla meno colpita e le schede diverse per regioni italiane da scaricare. I documenti sono forniti dal ministero della salute

Superati i 41mila contagi e i 3400 morti: 41035 persone colpite dal virus e 3405 decessi, 427 in più rispetto a ieri. Il dato viene tenuto alto dalla Lombardia e dall’Emilia, dove il coronavirus sembra agire come un killer. I guariti sono 4440. L’unica città che ad oggi abbia l’identica mortalità dei lombardi è Madrid (dove l’epidemia è indietro di 9 giorni) il cui Paziente 1 era un italiano proveniente dal nord Italia. In Cina, dove il coronavirus è nato, per la prima volta non si registrano contagi.

La Croce Rossa cinese al Governatore lombardo Attilio Fontana: «Troppa gente in giro senza mascherine, bisogna chiudere le attività economiche e tutti devono stare a casa». Ovvero ciò che sosteniamo da tempo leggendo gli studi cinesi, e che il Governo non ha mai fatto. Alla Regione Lombardia è mancato il coraggio di fare zone rosse autonomamente: avrebbe dovuto fare come l’Emilia, che invece, per il Comune di Medicina, stanca dei silenzi di Roma, si è arrangiata da sola. Da notare il secondo monito della Croce Rossa cinese, ossia «troppa gente senza mascherine». Quelle mascherine che per quasi un mese il Governo e il suo comitato scientifico ritenevano utili solo a chi sapeva di essere contagiato. All’ultimo consiglio dei ministri Giuseppe Conte indossava la mascherina e perfino i guanti. Si vede che, qualche migliaio di morti più tardi, ha cambiato idea.

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 19 marzo:

Bergamo (Lombardia): 4.645

Brescia (Lombardia): 4.247

Milano (Lombardia): 3.278

Cremona (Lombardia): 2.286

Lodi (Lombardia): 1.528

Piacenza (Emilia Romagna): 1.428

Torino (Piemonte): 1.042

Pavia (Lombardia): 1.011

Pesaro e Urbino (Marche): 983

Padova (Veneto): 924

Parma (Emilia Romagna): 869

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 747

Rimini (Emilia Romagna): 691

Verona (Veneto): 686

Roma (Lazio): 678

Modena (Emilia Romagna): 663

Treviso (Veneto): 637

Mantova (Lombardia): 636

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 608

Lecco (Lombardia): 530

Trento (P.A.Trento): 523

Monza e della Brianza (Lombardia): 495

Genova (Liguria): 488

Venezia (Veneto): 475

Bologna (Emilia Romagna): 465

Ancona (Marche): 447

Bolzano (P.A. Bolzano): 436

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 425

Vicenza (Veneto): 424

Alessandria (Piemonte): 374

Napoli (Campania): 358

Firenze (Toscana): 349

Como (Lombardia): 338

Varese (Lombardia): 310

Udine (Friuli Venezia Giulia): 266

Perugia (Umbria): 236

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 235

Lucca (Toscana): 230

Forlì-Cesena (Emilia Romagna): 227

Pescara (Abruzzo): 223

Aosta (Valle d’Aosta): 215

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 208

Massa Carrara (Toscana): 200

Novara (Piemonte): 190

Macerata (Marche): 186

Ravenna (Emilia Romagna): 185

Sondrio (Lombardia): 155

Catania (Sicilia): 151

Belluno (Veneto): 150

Cuneo (Piemonte): 149

Pisa (Toscana): 146

Pistoia (Toscana): 145

Bari (Puglia): 137

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 136

Foggia (Puglia): 134

Sassari (Sardegna): 134

Savona (Liguria): 131

Vercelli (Piemonte): 131

Imperia (Liguria): 117

Arezzo (Toscana): 113

Biella (Piemonte): 109

Asti (Piemonte): 101

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 97

Caserta (Campania): 94

Salerno (Campania): 92

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 89

Grosseto (Toscana): 89

Avellino (Campania): 88

La Spezia (Liguria): 88

Terni (Umbria): 84

Ferrara (Emilia Romagna): 78

Siena (Toscana): 78

Brindisi (Puglia): 75

Lecce (Puglia): 71

Prato (Toscana): 70

Chieti (Abruzzo): 69

Teramo (Abruzzo): 68

Fermo (Marche): 68

Livorno (Toscana): 62

Reggio di Calabria (Calabria): 57

Palermo (Sicilia): 52

Rovigo (Veneto): 52

Viterbo (Lazio): 50

Frosinone (Lazio): 48

Cagliari (Sardegna): 41

Crotone (Calabria): 39

Cosenza (Calabria): 38

Campobasso (Molise): 33

Siracusa (Sicilia): 33

Potenza (Basilicata): 30

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 28

Catanzaro (Calabria): 27

Ascoli Piceno (Marche): 27

Agrigento (Sicilia): 27

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 26

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 26

L’Aquila (Abruzzo): 25

Latina (Lazio): 23

Taranto (Puglia): 23

Nuoro (Sardegna): 21

Enna (Sicilia): 21

Trapani (Sicilia): 21

Rieti (Lazio): 18

Messina (Sicilia): 16

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 14

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 12

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 12

Caltanissetta (Sicilia): 12

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 9

Vibo Valentia (Calabria): 8

Benevento (Campania): 8

Matera (Basilicata): 7

Sud Sardegna (Sardegna): 7

Ragusa (Sicilia): 7

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 6

Isernia (Molise): 4

Oristano (Sardegna): 3

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 19 marzo:

Lombardia: 19.884 (attuali: 13.938)

Emilia Romagna: 5.214 (attuali: 4.506)

Veneto: 3.484 (attuali: 3.169)

Piemonte: 2.932 (attuali: 2.754)

Marche: 1.737 (attuali: 1.622)

Toscana: 1.482 (attuali: 1.422)

Liguria: 1.059 (attuali: 883)

Lazio: 823 (attuali: 741)

Campania: 652 (attuali: 605)

Friuli Venezia Giulia : 599 (attuali: 522)

P.A. Trento: 523 (attuali: 491)

Puglia: 478 (attuali: 449)

P.A. Bolzano: 436 (attuali: 421)

Abruzzo: 385 (attuali: 366)

Sicilia: 340 (attuali: 321)

Umbria: 334 (attuali: 328)

Valle d’Aosta: 215 (attuali: 209)

Sardegna: 206 (attuali: 204)

Calabria: 169 (attuali: 164)

Molise: 46 (attuali: 38)

Basilicata: 37 (attuali: 37)