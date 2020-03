Coronavirus in Lombardia, i dati aggiornati alle 19 del 18 marzo, dalla provincia più colpita alla meno colpita: 319 decessi in 24 ore (tutte le statistiche)

In Lombardia i contagi salgono a 17713, +1493, e si conferma il rallentamento della diffusione del virus, così come avevano anticipato le nostre statistiche: da quando sono iniziate le misure restrittive in regione, la percentuale media di diffusione si è sostanzialmente dimezzata, passando dal 27,16% medio al 14,14% medio. Oggi l’aumento percentuale è stato solo del 9,2%.

Purtroppo, però, i numeri dei morti aumentano vertiginosamente: 1959, con 319 decessi in 24 ore. E questo è meno spiegabile. La virologa Ilaria Capua, in proposito, ha avanzato un’ipotesi choc sugli impianti di aerazione degli ospedali lombardi.

BERGAMO 4.304

BRESCIA 3.750

MILANO 2.647

CREMONA 2.160

LODI 1.447

PAVIA 973

MANTOVA 515

LECCO 467

IGNOTA 432

MONZA E DELLA BRIANZA 398

COMO 285

VARESE 260

SONDRIO 75

(Dati Regione Lombardia)

***

Rapporto tra numero di contagi per numero di abitanti

(elaborazione Fronte del Blog su dati Regione Lombardia)

Lodi 1.447 1 contagio su 159 abitanti

(abitanti 230198)

Cremona 2.160 1 su 166

(abitanti 358955)

Bergamo 4.304 1 su 259

(abitanti 1115536)

Brescia 3.750 1 su 337

(abitanti 1265954)

Pavia 973 1 su 561

(abitanti 545888)

Lecco 467 1 su 722

(abitanti 337380)

Mantova 515 1 su 800

(abitanti 412292)

Milano 2.647 1 su 1232

(abitanti 3263206)

Como 285 1 su 2102

(abitanti 599204)

Monza e Brianza 398 1 su 2200

(abitanti 875769)

Sondrio 75 1 su 2410

(abitanti 180811)

Varese 260 1 su 3426

‎(abitanti 890768)

IGNOTA 396

***

***