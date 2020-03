Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita alle 17 del 18 marzo

Salgono di oltre 4mila i contagi in Italia, per un totale di 35713 persone colpite da coronavirus. I morti sono 2978: 475 in 24 ore. I guariti sono 4025. Tasso di mortalità italiano: 8,3%. Il dato è tenuto alto dalla Lombardia. La provincia di Bergamo conta 4305 contagi. I dati dalla provincia più colpita alla meno colpita e dalla regione più colpita alla meno colpita. Con i report, scaricabili, forniti dal ministero della salute.

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 18 marzo:

Bergamo (Lombardia): 4.305

Brescia (Lombardia): 3.784

Milano (Lombardia): 2.644

Cremona (Lombardia): 2.167

Lodi (Lombardia): 1.445

Piacenza (Emilia Romagna): 1.340

Torino (Piemonte): 1.042

Pavia (Lombardia): 978

Pesaro e Urbino (Marche): 910

Padova (Veneto): 882

Parma (Emilia Romagna): 800

Verona (Veneto): 626

Rimini (Emilia Romagna): 613

Treviso (Veneto): 591

Roma (Lazio): 590

Modena (Emilia Romagna): 575

Mantova (Lombardia): 514

Lecco (Lombardia): 466

Trento (P.A.Trento): 455

Venezia (Veneto): 426

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 414

Ancona (Marche): 403

Monza e della Brianza (Lombardia): 401

Bologna (Emilia Romagna): 395

Vicenza (Veneto): 393

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 383

Genova (Liguria): 378

Bolzano (P.A. Bolzano): 376

Alessandria (Piemonte): 374

Firenze (Toscana): 295

Como (Lombardia): 286

Varese (Lombardia): 265

Napoli (Campania): 258

Lucca (Toscana): 205

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 199

Novara (Piemonte): 190

Udine (Friuli Venezia Giulia): 181

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 180

Massa Carrara (Toscana): 176

Forlì-Cesena (Emilia Romagna): 171

Aosta (Valle d’Aosta): 165

Perugia (Umbria): 164

Pescara (Abruzzo): 160

Macerata (Marche): 160

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 156

Ravenna (Emilia Romagna): 153

Cuneo (Piemonte): 149

Arezzo (Toscana): 142

Belluno (Veneto): 140

Vercelli (Piemonte): 131

Catania (Sicilia): 131

Savona (Liguria): 126

Pisa (Toscana): 124

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 123

Pistoia (Toscana): 122

Bari (Puglia): 112

Biella (Piemonte): 109

Imperia (Liguria): 101

Asti (Piemonte): 101

Foggia (Puglia): 91

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 89

La Spezia (Liguria): 83

Siena (Toscana): 77

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 76

Sondrio (Lombardia): 75

Sassari (Sardegna): 74

Terni (Umbria): 74

Grosseto (Toscana): 68

Caserta (Campania): 65

Salerno (Campania): 65

Brindisi (Puglia): 65

Lecce (Puglia): 65

Ferrara (Emilia Romagna): 64

Livorno (Toscana): 62

Prato (Toscana): 59

Avellino (Campania): 56

Frosinone (Lazio): 54

Reggio di Calabria (Calabria): 47

Palermo (Sicilia): 47

Fermo (Marche): 46

Chieti (Abruzzo): 44

Teramo (Abruzzo): 39

Viterbo (Lazio): 39

Rovigo (Veneto): 33

Cagliari (Sardegna): 32

Cosenza (Calabria): 31

Siracusa (Sicilia): 28

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 25

Ascoli Piceno (Marche): 25

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 24

Campobasso (Molise): 24

Agrigento (Sicilia): 24

Crotone (Calabria): 23

Latina (Lazio): 23

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 23

Potenza (Basilicata): 22

L’Aquila (Abruzzo): 20

Catanzaro (Calabria): 20

Nuoro (Sardegna): 20

Taranto (Puglia): 19

Messina (Sicilia): 16

Trapani (Sicilia): 16

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 12

Rieti (Lazio): 12

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 9

Vibo Valentia (Calabria): 8

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 8

Enna (Sicilia): 8

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 6

Caltanissetta (Sicilia): 6

Ragusa (Sicilia): 6

Matera (Basilicata): 5

Sud Sardegna (Sardegna): 5

Benevento (Campania): 4

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 3

Oristano (Sardegna): 3

Isernia (Molise): 1

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 18 marzo:

Lombardia: 17.713 (attuali: 12.266)

Emilia Romagna: 4.525 (attuali: 3.915)

Veneto: 3.214 (attuali: 2.953)

Piemonte: 2.341 (attuali: 2.187)

Marche: 1.568 (attuali: 1.476)

Toscana: 1.330 (attuali: 1.291)

Liguria: 887 (attuali: 744)

Lazio: 724 (attuali: 650)

Friuli Venezia Giulia : 462 (attuali: 416)

Campania: 460 (attuali: 423)

P.A. Trento: 455 (attuali: 436)

Puglia: 383 (attuali: 362)

P.A. Bolzano: 376 (attuali: 366)

Sicilia: 282 (attuali: 267)

Abruzzo: 263 (attuali: 249)

Umbria: 247 (attuali: 241)

Valle d’Aosta: 165 (attuali: 162)

Sardegna: 134 (attuali: 132)

Calabria: 129 (attuali: 126)

Molise: 28 (attuali: 21)

Basilicata: 27 (attuali: 27)

