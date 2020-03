Coronavirus, in Lombardia servono 300mila mascherine al giorno. La Protezione Civile ne ha inviate mezzo milione in 24 giorni

In Lombardia l’assessore alla sanità Giulio Gallera dice che non vuole polemiche. Ma di fronte a 250mila mascherine inviate dalla Protezione Civile e definite “carta igienica” o poco più, c’è stato un moto di stizza, inutile dirlo. Nella diretta di ieri Gallera ha ricordato come il ministro Francesco Boccia abbia voluto sottolineare che la Protezione Civile ne ha inviate 500mila in 24 giorni.

Solo che, precisa, in Lombardia ne servono 300mila al giorno. Ieri la Lombardia ne ha reperite autonomamente 700mila, che basteranno per 2 giorni e mezzo o tre. Ma ci sono imprenditori che si offrono di reperirle.

Gallera si limita a dire che forse a Roma «non c’è una percezione esatta di ciò che accade». Evidentemente, no. Ma le persone si domandano cosa intendesse il premier Giuseppe Conte con la frase «siamo pronti da mesi all’emergenza» subito dopo il caso di Codogno, se nemmeno avevano pronte le mascherine. E ovviamente, cercarle oggi è molto più difficile di mesi fa.

Perché qui, si muore a ritmo serrato e nessuno sa dire perché: 252 soltanto ieri. A Bergamo, dove c’è il picco dei contagi, pure le onoranze funebri parlano di un «punto di non ritorno» e di «problemi operativi insormontabili».

In Lombardia sembra muoversi solo la Regione e gli imprenditori. Sottolinea Nicola Porro su Il Giornale:

I vertici dell’Ente in 48 ore hanno realizzato un piano di fattibilità. Mezza Milano che conta, tra cui uno dei più importanti e ricchi imprenditori del lusso, avevano già aperto il portafogli: centinaia di milioni. Niente: la Protezione Civile non ha dato il via libera, così la Lombardia ieri si è mossa da sola e ha chiamato Guido Bertolaso per farsi l’ospedale.

E a proposito delle gare Consip per l’approvvigionamento, che in un’emergenza somigliano un rito feudale come già vi abbiamo raccontato:

Tre imprenditori, che hanno recentemente incassato un dividendo miliardario dalla cessione di una loro azienda, hanno comprato due assistenze polmonari complete a testa: fanno sei. E le hanno donate all’ospedale Gemelli. Uno di loro ha chiesto alla ditta quando sarebbero state consegnate: il 20 marzo. Allora si è stupito del fatto che le gare Consip non avessero comprato come loro. La risposta è stata tranchant: hanno offerto condizioni economiche e di pagamento inaccettabili. La morale è che spenderemo 50 miliardi di euro di deficit in più per il Paese, ma che per i respiratori andiamo a fare le offerte come per comprare le penne a sfera per i ministeri.

Non è finita. Ieri il Giornale di Brescia in prima pagina titolava: «La Protezione civile tiene ferme le mascherine acquistate con la raccolta fondi mentre nel Bresciano il virus dilaga». Mezzo milione di mascherine, comprate dai privati, bloccate in un magazzino, perché «manca un’autorizzazione della Protezione civile».

IntesaSanPaolo nel giro di poche ore ha messo a disposizione della Protezione civile 100 milioni di euro: una cifra monstre. Che permetterebbe di comprare ventilazioni (ci sono eccome in giro) e quanto occorre per salvare vite umane. Non sono ancora riusciti ad arrivare a destinazione. Per colpa della burocrazia, non certo della banca.

Potremmo continuare, ma ci fermiamo qua. Con lo stanco rito del confessionale della Protezione civile che alle 18 snocciola i dati del contagio, non andremo da nessuna parte. Ogni giorno che passa è un giorno perso: altro che Churchill come per Chamberlain qua il virus si diffonde.