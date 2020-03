Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita alle 17 del 15 marzo

Quasi 25mila contagiati, 1809 morti, oltre 2300 i guariti. In Lombardia 252 morti in un giorno, con una mortalità in questa regione al 9,1%

Sono 24747 i contagi a oggi in Italia, con 1809 morti: il 7,3% del totale. Più alta, al 9,1%, la mortalità in Lombardia. Questa regione risulta sempre la più colpita dal coronavirus: in un giorno 1587 contagi in più, per un totale di 13272. I ricoverati sono 4898 (+602), in terapia intenstiva 757 (+25). I morti salgono a 1218, con un incremento di 252 in 24 ore. Al Papa Giovanni di Bergamo arrivano 20 medici militari a dare manforte. Con la nomina a consulente di Guido Bertolaso, la Regione punta ad un ospedale di terapia intensiva da 500 posti letto, mentre 192 dovrebbero essere ricavati al San Carlo, al Policlinico, al San Matteo, al San Gerardo in aree degli ospedali ad oggi non utilizzate. Il problema è che manca la strumentazione, che dovrebbe arrivare dalla Protezione Civile. E il personale. In queste ore si sta svolgendo una videoconferenza tra i vertici della Regione e il nuovo commissario della Protezione Civile.

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

I contagi in Italia al 15 marzo per provincia, dalla più colpita alla meno colpita:

Bergamo (Lombardia): 3.416

Brescia (Lombardia): 2.473

Cremona (Lombardia): 1.792

Milano (Lombardia): 1.750

Lodi (Lombardia): 1.320

Piacenza (Emilia Romagna): 1.012

Pavia (Lombardia): 722

Pesaro e Urbino (Marche): 712

Parma (Emilia Romagna): 662

Padova (Veneto): 658

Rimini (Emilia Romagna): 425

Treviso (Veneto): 413

Trento (P.A.Trento): 378

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 376

Modena (Emilia Romagna): 367

Torino (Piemonte): 359

Roma (Lazio): 354

Lecco (Lombardia): 344

Mantova (Lombardia): 339

Verona (Veneto): 335

Venezia (Veneto): 328

Monza e della Brianza (Lombardia): 327

Genova (Liguria): 274

Ancona (Marche): 267

Vicenza (Veneto): 235

Bologna (Emilia Romagna): 230

Alessandria (Piemonte): 207

Bolzano (P.A. Bolzano): 204

Napoli (Campania): 188

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 185

Como (Lombardia): 184

Varese (Lombardia): 184

Firenze (Toscana): 162

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 142

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 140

Lucca (Toscana): 130

Udine (Friuli Venezia Giulia): 129

Massa Carrara (Toscana): 108

Ravenna (Emilia Romagna): 100

Savona (Liguria): 96

Macerata (Marche): 94

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 94

Catania (Sicilia): 91

Asti (Piemonte): 87

Perugia (Umbria): 86

Vercelli (Piemonte): 84

Pescara (Abruzzo): 82

Belluno (Veneto): 82

Pistoia (Toscana): 79

Forlì-Cesena (Emilia Romagna): 78

Imperia (Liguria): 78

Novara (Piemonte): 71

Pisa (Toscana): 71

Foggia (Puglia): 62

Cuneo (Piemonte): 61

La Spezia (Liguria): 60

Siena (Toscana): 60

Bari (Puglia): 58

Terni (Umbria): 57

Aosta (Valle d’Aosta): 57

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 51

Biella (Piemonte): 50

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 50

Livorno (Toscana): 50

Salerno (Campania): 49

Caserta (Campania): 45

Sondrio (Lombardia): 45

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 42

Prato (Toscana): 42

Arezzo (Toscana): 41

Brindisi (Puglia): 40

Lecce (Puglia): 38

Grosseto (Toscana): 38

Avellino (Campania): 37

Fermo (Marche): 36

Sassari (Sardegna): 35

Ferrara (Emilia Romagna): 34

Frosinone (Lazio): 34

Palermo (Sicilia): 33

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 31

Chieti (Abruzzo): 30

Rovigo (Veneto): 27

Latina (Lazio): 23

Reggio di Calabria (Calabria): 22

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 22

Agrigento (Sicilia): 20

Nuoro (Sardegna): 19

Cagliari (Sardegna): 18

Cosenza (Calabria): 17

Crotone (Calabria): 17

Campobasso (Molise): 17

L’Aquila (Abruzzo): 15

Viterbo (Lazio): 15

Siracusa (Sicilia): 15

Ascoli Piceno (Marche): 14

Trapani (Sicilia): 11

Teramo (Abruzzo): 10

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 10

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 10

Taranto (Puglia): 10

Messina (Sicilia): 10

Potenza (Basilicata): 7

Catanzaro (Calabria): 6

Vibo Valentia (Calabria): 6

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 6

In fase di definizione/aggiornamento (Friuli Venezia Giulia): 5

Matera (Basilicata): 4

Benevento (Campania): 4

Rieti (Lazio): 4

Ragusa (Sicilia): 4

Sud Sardegna (Sardegna): 3

Oristano (Sardegna): 2

Caltanissetta (Sicilia): 2

Enna (Sicilia): 2