Coronavirus, i dati lombardi alle 19 del 14 marzo, dalla provincia più colpita alla meno colpita

La Regione Lombardia pubblica i dati dei contagiati nelle province lombarde: c’è una leggera discrasia con quelli che appaiono nella mappa della Protezione Civile, sulle singole province. Non ci sono più, al momento, divisioni per Comuni. Evidentemente è diventato impossibile contare i casi per Comune

In Lombardia scendono i decessi quotidiani: 76 in più rispetto al 13 marzo. In terapia intensiva ce ne sono 732, 85 in più. La situazione è vicina al punto critico. Dice l’assessore regionale Giulio Gallera: «Non ci sono più ambulanze e quindi qualcuno dovrà aspettare tarda sera» per il trasferimento. Si cercano medici anche all’estero. Sembra però funzionare il farmaco impronunciabile contro l’artrite reumatoide Tocilizumab. Con esso è in cura per il coronavirus l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, e sta molto meglio.

Questi i numeri: contagi 11685, morti 966.

I contagi per provincia:

BERGAMO 2.969

BRESCIA 2.111

CREMONA 1.592

MILANO 1.575

LODI 1.282

PAVIA 638

IGNOTA 371

LECCO 292

MANTOVA 263

MONZA E DELLA BRIANZA 231

VARESE 159

COMO 156

SONDRIO 46

(Dati Regione Lombardia)

***

***