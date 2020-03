Coronavirus, i dati italiani dalla provincia più colpita alla meno colpita, aggiornati al 14 marzo

Superati i 20mila contagi in Italia: siamo a quota 21.157 (+3497) positivi e a 1441 morti (175 in più). Sono guarite 1966 persone (+527). In terapia intensiva 1518 persone (+190). La provincia di Bergamo è la più colpita: 2864 casi, seguita da Brescia con 2122.

In Lombardia scendono i decessi: 76 in più rispetto al 13 marzo, per un totale di 966. I positivi salgono però a 11685, con un incremento di 1865. In terapia intensiva ce ne sono 732, 85 in più. La situazione è vicina al punto critico. Dice l’assessore regionale Giulio Gallera: «Non ci sono più ambulanze e quindi qualcuno dovrà aspettare tarda sera» per il trasferimento. Si cercano medici anche all’estero. Sembra però funzionare il farmaco impronunciabile contro l’artrite reumatoide Tocilizumab. Con esso è in cura per il coronavirus l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, e sta molto meglio.

***

***

I contagi attuali per provincia, divisi per regioni, dalla più colpita alla meno colpita:

(Dati forniti dal Ministero della Salute)

***

I contagi attuali in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita:

Fare la conta diventa sempre più difficile: diverse regioni, tra cui la Lombardia, stanno tuttora definendo il numero esatto. Alle 19,15 del 14 marzo questa è la situazione, come da dati forniti dal Ministero della Salute:

Bergamo (Lombardia): 2.864

Brescia (Lombardia): 2.122

Cremona (Lombardia): 1.565

Milano (Lombardia): 1.551

Lodi (Lombardia): 1.276

Piacenza (Emilia Romagna): 853

Pavia (Lombardia): 622

Padova (Veneto): 611

Pesaro e Urbino (Marche): 591

Parma (Emilia Romagna): 570

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 556

Rimini (Emilia Romagna): 398

Treviso (Veneto): 376

Modena (Emilia Romagna): 306

Torino (Piemonte): 305

Roma (Lazio): 288

Lecco (Lombardia): 287

Venezia (Veneto): 282

Verona (Veneto): 275

Mantova (Lombardia): 261

Genova (Liguria): 231

Monza e della Brianza (Lombardia): 224

Ancona (Marche): 215

Trento (P.A.Trento): 206

Bologna (Emilia Romagna): 195

Alessandria (Piemonte): 182

Bolzano (P.A. Bolzano): 173

Napoli (Campania): 171

Vicenza (Veneto): 164

Varese (Lombardia): 158

Como (Lombardia): 154

Reggio nell’Emilia (Emilia Romagna): 153

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 148

Firenze (Toscana): 132

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 124

Lucca (Toscana): 96

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 89

Udine (Friuli Venezia Giulia): 88

Massa Carrara (Toscana): 88

Savona (Liguria): 87

Asti (Piemonte): 87

Ravenna (Emilia Romagna): 78

Belluno (Veneto): 78

Pescara (Abruzzo): 65

Imperia (Liguria): 64

Pistoia (Toscana): 63

Forlì-Cesena (Emilia Romagna): 62

Pisa (Toscana): 62

Macerata (Marche): 58

Siena (Toscana): 58

La Spezia (Liguria): 52

Foggia (Puglia): 52

Catania (Sicilia): 49

Biella (Piemonte): 48

Novara (Piemonte): 48

Cuneo (Piemonte): 47

Perugia (Umbria): 47

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 45

Sondrio (Lombardia): 45

Bari (Puglia): 42

Aosta (Valle d’Aosta): 42

Caserta (Campania): 41

In fase di definizione/aggiornamento (Sicilia): 41

Livorno (Toscana): 40

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 36

Prato (Toscana): 33

Salerno (Campania): 31

Vercelli (Piemonte): 31

Grosseto (Toscana): 31

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 31

Ferrara (Emilia Romagna): 29

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 29

Terni (Umbria): 29

Frosinone (Lazio): 28

Arezzo (Toscana): 27

Rovigo (Veneto): 27

Palermo (Sicilia): 26

Chieti (Abruzzo): 25

Lecce (Puglia): 24

Brindisi (Puglia): 23

Fermo (Marche): 22

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 20

Latina (Lazio): 20

Avellino (Campania): 19

Reggio di Calabria (Calabria): 18

Nuoro (Sardegna): 18

Vibo Valentia (Calabria): 17

Campobasso (Molise): 17

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 17

Agrigento (Sicilia): 17

Cagliari (Sardegna): 16

Cosenza (Calabria): 15

L’Aquila (Abruzzo): 13

Viterbo (Lazio): 13

Teramo (Abruzzo): 9

Messina (Sicilia): 9

Taranto (Puglia): 8

Potenza (Basilicata): 7

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 7

Ascoli Piceno (Marche): 7

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 6

Sassari (Sardegna): 6

Catanzaro (Calabria): 5

Crotone (Calabria): 5

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 5

Sud Sardegna (Sardegna): 5

Siracusa (Sicilia): 5

Trapani (Sicilia): 4

Matera (Basilicata): 3

Benevento (Campania): 3

Rieti (Lazio): 3

Oristano (Sardegna): 2

Caltanissetta (Sicilia): 2

Ragusa (Sicilia): 2

Enna (Sicilia): 1