Bruno Arena, il ritorno al cinema del comico dopo l’aneurisma del 2013

Il comico dei Fichi d’India reciterà a fianco del figlio Gianluca, che ha intrapreso la carriera d’attore. Ha appena compiuto 63 anni: “Il più bel regalo di compleanno”

Bruno Arena sta meglio e torna a recitare a sette anni esatti dall’aneurisma che lo colpì mentre stava registrando sul palco di Zelig. Sarà al fianco del figlio Gianluca in “Uno di noi”.

LA CARRIERA – Ex professore di educazione fisica, insieme a Max Cavallari Bruno diede vita ad un duo comico a tratti irresistibile, I Fichi d’India. Fino al drammatico malore che lo colpì. La famiglia e gli amici gli sono sempre stati accanto.

CHE COMPLEANNO! – E proprio ora arriva l’annuncio sui social che il comico prenderà parte ad una commedia diretta da Heinrich Werschinewa, recitando spalla a spalla con il figlio, che ha intrapreso la carriera da attore.

RITRATTO DI FAMIGLIA – La notizia giunge su Facebook, dove, in un simpatico ritratto di famiglia, Bruno appare insieme a Gianluca e alla moglie Rosy. Con un dolcissimo messaggio d’auguri per i suoi 63 anni appena compiuti: “Tanti cari auguri Bruno, da tutti i tuoi amici!

Ma quest’anno il più bel regalo di compleanno lo hai fatto tu a noi con la notizia del tuo ritorno in scena con il film “Uno di noi””.