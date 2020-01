Justin Bieber e la rivelazione choc: “Dicevano che ero sotto anfetamine, invece ho la malattia di Lyme”

La malattia, trasmessa da una zecca, ha già colpito alcune star dello spettacolo, anche in Italia. Justin racconterà tutto in una webserie online a fine mese

Rivelazione choc di Justin Bieber, che sui social si sfoga e annuncia ai follower: “Ho la malattia di Lyme”.

LA CONFESSIONE – Il cantante lo scrive su Instagram, mandando una frecciatina a tutti quelli che negli ultimi tempi avevano sparso veleno nei suoi confronti: “Mentre molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembra una merda, sotto amfetamine, ecc, non si sono resi conto che mi è stata recentemente diagnosticata la malattia di Lyme”.

LA MONONUCLEOSI – Ma non basta. Aggiunge Justin: “Non solo, ho avuto una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, la funzione del cervello, le mie energie e la salute in generale”.

LA WEBSERIE – A breve, annuncia “spiegherò tutto in una docuserie che metterò su YouTube a breve… saprete tutto ciò che ho combattuto e superato!! Sono stati un paio d’anni difficili, ma con il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia tornerò e meglio che mai. Senza limiti”. Si tratta della webserie Seasons che sarà online dal 27 gennaio su Youtbue.

LA MALATTIA – La malattia si diffonde con il morso di una zecca. Secondo il New York Times per rapidità di infezione è seconda solo all’Aids e può portare a diversi disturbi neurologici, cardiaci e ossei.

NELLO SPETTACOLO – Nello spettacolo non è il primo a soffrirne e a parlarne. È successo a Richard Gere e Ben Stiller, ad Avril Lavigne e a Bella Hadid, che insieme alla sorella si batte per trovare un modo per debellarla. In Italia ha raccontato i suoi effetti Victoria Cabello, costretta a star ferma per tre anni proprio a causa dei postumi.

