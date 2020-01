Giallo su Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric: è scomparso nel nulla da dieci giorni

La madre ha presentato una denuncia alla polizia. Era tornato a Torre del Greco per le festività, ma dopo essersi allontanato da casa a piedi due giorni prima di Capodanno, non ha più fatto ritorno

Mistero sulla sorte di Luigi Mario Favoloso, l’ex di Nina Moric che nel 2018 partecipò al Grande Fratello: da dieci giorni non si hanno più sue notizie e la madre ha presentato denuncia di scomparsa.

CHI È LUIGI MARIO FAVOLOSO – Trentadue anni, titolare di una società di import-export di tessuti, lavora anche come modello ed è noto al pubblico per la sua relazione con Nina Moric, durata quattro anni, da cui si sarebbe separato recentemente. La sua partecipazione al reality fu condita dalle polemiche quando indossò una maglietta considerata sessista, tanto che venne espulso dopo alcune settimane.

IL GIALLO – Favoloso era rientrato a Torre del Greco, sua terra d’origine, da Milano, per le festività natalizie. Ma due giorni prima di Capodanno ha detto alla madre, Loredana Fiorentino, di voler restare un po’ da solo. Si è allontanato a piedi, senza documenti, nè effetti personali. E non è più tornato.

LA DENUNCIA – La donna ha atteso invano che si rifacesse vivo e non è riuscita più a contattarlo. Ha così presentato una denuncia di scomparsa al commissariato locale di Torre del Greco. La notizia è arrivata su Facebook dal fotografo Alex Fiumara, amico di Favoloso.

I DUBBI – Ma non tutti sembrano preoccupati. Nina Moric, addirittura, nelle Ig Stories, avanza sospetti: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo”.

