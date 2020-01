Le rivelazioni choc del pusher Fabio Miradossa: “Marco Pantani è stato ucciso”

Condividi Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Il pusher che ha patteggiato una condanna per spaccio nella vicenda Pantani, si sfoga davanti alla Commissione parlamentare antimafia. E assicura: “Marco l’ho conosciuto poco prima che morisse, di certo non mi è sembrato una persona che si voleva uccidere”

Da Oggi.it

Marco Pantani fu ucciso. Ne è convinto il pusher Fabio Miradossa, che proprio nella vicenda Pantani patteggiò una pena per spaccio. Ma che ora si sfoga davanti alla Commissione parlamentare antimafia sostenendo: “Marco l’ho conosciuto poco prima che morisse, di certo non mi è sembrato una persona che si voleva uccidere. Marco è stato ucciso”.

LA RICERCA DELLA VERITÀ – Secondo Miradossa il Pirata “era perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio, ha sempre detto che non si era dopato. Qualcosa stava facendo per arrivare alla verità, questa è però una mia convinzione”.

LA SCOMPARSA DEL DENARO – Lo spacciatore ha anche affermato che Pantani era in possesso di 20mila euro in contanti “che non sono mai stati trovati, lo so perché me li doveva portare. Poi ci sono dei prelievi fatti, io quei soldi però non li ho avuti e non sono stati trovati in camera. L’ho sempre detto al Pm, “cercate i soldi”, ma non sono mai stato creduto. Ho dovuto patteggiare, hanno creduto che i soldi li avessi presi io. Sono stato accusato di spaccio e omicidio colposo”.

L’HO SEMPRE DETTO – E prosegue: “La verità non la volevano, hanno beccato me ma io già 16 anni fa dicevo che Marco è stato ucciso, non è morto per droga, lui ne usava quantità esagerate e quella volta ha avuto una quantità minima di cocaina rispetto a quello a cui era abituato e l’ha avuta 5 giorni prima della morte. Qualsiasi drogato usa subito la droga”.

SI FORNIVA DA ALTRI – Infine, il pusher aggiunge un dettaglio: “Marco prima di fornirsi da me andava da altri, non so se si è visto con qualcuno. Ma fatto sta che mancano 20 mila euro, io non li ho avuti e Marco li aveva prelevati: chi li ha presi?”

***

I VIDEO SU MARCO PANTANI

***