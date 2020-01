Oslo, i numeri del record: un solo incidente stradale mortale nel 2019

Condividi Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

La capitale della Norvegia, che conta 673mila abitanti, è la più sicura d’Europa. Almeno sulle strade, dove si registra un solo morto per incidente nel 2019: un uomo finito con l’auto contro una recinzione. È la prima volta che la vittima è una sola, ma già nel 2017 erano stati solo 3.

La Norvegia in generale conta poi il numero più basso di decessi nel traffico in tutta Europa, con 20 incidenti per milione di abitanti.

Una drastica diminuzione dal 1975, quando erano 41. Il risultato è stato ottenuto con il piano “Vision Zero”: riduzione della velocità media sulle strade, aumento delle persone sui trasporti pubblici, in bicicletta o a piedi, investimento nelle infrastrutture: dalle piste ciclabili ai marciapiedi.

E ancora: restrizioni al traffico in città, in particolare nel centro. E zone chiuse al traffico nei percorsi che portano a scuola, durante gli orari della lezione.

I Paesi più pericolosi sulle strade sono oggi invece Romania e Bulgaria, con oltre 90 morti per milione di abitanti.