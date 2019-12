Risarcimento danni incidenti stradali: ecco la guida di Avisl per orientarsi

Condividi Facebook

Il sito dell’ Avisl, Associazione Vittime della Strada, del Lavoro e della Malasanità, si rinnova diventando un notiziario. E fornisce una guida, con dati aggiornati, per capire come muoversi in caso di incidenti stradali. Dal Fondo Vittime della Strada al risarcimento del danno

L’avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus

Il sito dell’Avisl, Associazione Vittime della Strada, del Lavoro e della Malasanità, si rinnova. E diventa una sorta di notiziario e termometro della giustizia italiana su temi sempre caldi.

Il fondatore dell’associazione, l’avvocato Domenico Musicco, è probabilmente l’avvocato più esperto e noto in materia, tanto da essere da anni intervistato dai più importanti quotidiani italiani e dalle televisioni (audio, video e gli articoli dei giornali sono ospitati sul sito).

Ma i suoi interventi non sono solo su questi argomenti: è infatti il legale che ha rappresentato le parti civili nella strage di Motta Visconti e, più recentemente, di Giuseppe Morgante, il giovane sfregiato con l’acido dall’ex Sara Del Mastro.

In questa pagina, Avisl riassume una piccola guida su come orientarsi per il risarcimento danni da incidenti stradali, mettendosi peraltro a disposizione per una assitenza legale gratuita alle vittime con anticipo delle spese.

***

AVISL ONLUS

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA SENZA ANTICIPO SPESE in tutta Italia alle vittime di incidenti stradali, alle vittime di incidenti sul lavoro, a chi subisce o ha subito danni da disfunzioni del sistema sanitario. Avisl offre assistenza legale gratuita anche ai familiari delle Vittime.

www.avisl.it

Via Besana, n. 8 – 20122 MILANO

info@avisl.it

800 300 523 (numero verde)

3400917547

***

***