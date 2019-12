Cicliste azzurre investite, il presidente dell’Avisl Domenico Musicco: “Approvare subito norme su distanza di sicurezza”

Condividi Facebook

Dopo il caso di Letizia Paternoster e Vittoria Bussi, investite in allenamento, il presidente di Avisl Onlus Domenico Musicco detta la linea per risolvere il problema degli incidenti stradali che coinvolgono i ciclisti

Due incidenti in due città diverse: le cicliste azzurre Letizia Paternoster e Vittoria Bussi sono state investite in allenamento, la prima ad Arco, nel Trentino, l’altra a Torino, entrambe centrate da un’automobile mentre pedalavano in città. La tragedia è stata fortunatamente evitata, ma si riaccendono i riflettori sui pericoli corsi dai ciclisti in città.

L’avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus

Stando ai dati del Viminale, i morti sui pedali sono infatti uno ogni 32 ore, 254 quelli registrati nel solo 2017. Eppure le soluzioni per fermare questa scia di sangue potrebbero essere a portata di mano. Come spiega l’avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus: «Da tempo giace in Parlamento una norma sulla distanza di sicurezza tra auto e biciclette, di un metro e mezzo. Ma non è ancora stata approvata. Naturalmente questo non basta: quando le vie sono strette, in città come in piccoli borghi, risulterà comunque difficile rispettarla. Per tale ragione seguitiamo a pensare che sia utile costruire nuove piste ciclabili fuori dall’abitato e soprattutto rendere obbligatorio il caschetto per i ciclisti, proprio a loro tutela». – TUTTI I VIDEO AVISL ONLUS

Quanto al caso delle due azzurre: «Ritengo che quando si parla di allenamenti di agonisti, debbano essere messi a disposizione dei percorsi protetti. Non è possibile che si faccia loro rischiare la vita così».

Cos’è Avisl Onlus:

AVISL ONLUS

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA SENZA ANTICIPO SPESE in tutta Italia alle vittime di incidenti stradali, alle vittime di incidenti sul lavoro, a chi subisce o ha subito danni da disfunzioni del sistema sanitario. Avisl offre assistenza legale gratuita anche ai familiari delle Vittime.

